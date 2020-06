USA. Trump wzywa do „zdominowania protestujących”, rodzina Floyda apeluje o pokój

Sytuacja w Stanach Zjednoczonych staje się coraz bardziej napięta. W poniedziałek 1 czerwca prezydent USA odbył wideokonferencję z gubernatorami poszczególnych stanów. Jak ujawniło CNN, Donald Trump był niezadowolony z podejmowanych przez nich działań i zarzucił im słabość, a także wezwał do twardszej reakcji sił porządkowych.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że przywódca Stanów Zjednoczonych zaapelował do gubernatorów o zdominowanie protestujących. – Musicie ich powstrzymać, w przeciwnym razie wyjdziecie na frajerów. Musicie ich zdominować i aresztować. Musicie tropić ludzi, musicie wsadzać ich do więzienia na 10 lat i nigdy więcej czegoś takiego nie zobaczycie. Nie macie czasu do stracenia – mówił Trump na nagraniu, do którego dotarła stacja CNN. Prezydent stwierdził również, że cały świat śmiał się z Minneapolis z powodu spalenia posterunku policji. W trakcie rozmowy zarówno Trump, jak i prokurator generalny William Barr mieli kilkanaście razy użyć słowa "zdominować" w kontekście działań wobec protestujących. W odpowiedzi gubernator stanu Illinois J.B. Pritzker powiedział, że retoryka wychodząca z Białego Domu pogarsza sytuację. – Ludzie odczuwają prawdziwy ból. Musimy mieć przywódców krajowych wzywających do spokojnej i uzasadnionej troski o protestujących – wyjaśnił.

Prezydent wygłosi orędzie do narodu?

Agencja AP podała, że w Białym Domu zastanawiano się nad możliwością wygłoszenia przez Donalda Trumpa specjalnego orędzia do narodu. Pomysł ten został jednak odrzucony. Według dziennikarzy prezydent miał nie wyrazić chęci na wzywanie Amerykanów do zachowania jedności. – Przemówienie do narodu wygłoszone z Gabinetu Owalnego nie zatrzyma Antify – stwierdziła rzeczniczka Białego Domu pytana przez dziennikarzy, czy prezydent ma zamiar wystosować odezwę do narodu.

Pogrzeb George'a Floyda

Gubernator Minnesoty Tim Walz przekazał, że pogrzeb 46-letniego Floyda odbędzie się w najbliższy czwartek. – Będzie to ważne wydarzenie zarówno dla miasta Minneapolis i Minnesoty, jak i dla narodu. Będziemy obserwować proces świętowania życia, które zostało nam odebrane – stwierdził. Na miejscu protestów pojawił się też Terrence Floyd, brat zmarłego, który zaapelowało spokój na ulicach. – To nie przywróci życia mojemu bratu. On nie chciałby, żeby całe miasta były niszczone, żeby ludzie odnosili obrażenia. George był zwolennikiem pokojowych protestów. Proszę was, wyciągnijcie wnioski z tego, co się teraz dzieje w naszym kraju. Możemy to zmienić, najbliższa okazja będzie przy urnach wyborczych. Kontynuujcie protesty, nie wracajcie do domów, ale róbcie to w sposób pokojowych. Przestańcie plądrować, podnieście znak pokoju – mówił Terrence Floyd.