Przyczyny śmierci Geroge'a Floyda. Są wyniki niezależnej autopsji

Protesty po śmierci uduszonego przez policjanta George'a Floyda przybierają na sile – "rozlały się" już na 140 miast w Stanach Zjednoczonych.W 40 z nich wprowadzono godzinę policyjną. Wstępne wyniki oficjalnej autopsji wykazały, że śmierć George'a Floyda nastąpiła wskutek połączenia kilku czynników: skrępowania, które pogłębiło występujące u niego schorzenia związane z sercem, w tym chorobę wieńcową oraz możliwą obecność substancji odurzających w jego organizmie. Z taką wersją zdarzeń nie zgadzała się rodzina 46-latka. W poniedziałek 1 czerwca pełnomocnik krewnych mężczyzny Benjamin Crump przekazał, że wyniki niezależnej autopsji świadczą o tym, że bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny było uduszenie wywołane przez stały nacisk. Autopsja wykazała, że Amerykanin zmarł na miejscu, a karetka, która go zabrała, była tak naprawdę karawanem.

Kilka godzin wcześniej redakcja magazynu „Time” postanowiła przeprowadzić rekonstrukcję zdarzeń. Z ustaleń wynika, że w trakcie aresztowania Floyda w Minneapolis 25 maja policjant miał być wobec niego brutalny i przyduszać go kolanem. – Nie mogę się ruszać, nie mogę oddychać – mówił mężczyzna, gdy funkcjonariusz Derek Chauvin nadal dociskał jego szyję kolanem.

Pogrzeb George'a Floyda

Gubernator Minnesoty Tim Walz przekazał, że pogrzeb 46-letniego Floyda odbędzie się w najbliższy czwartek. – Będzie to ważne wydarzenie zarówno dla miasta Minneapolis i Minnesoty, jak i dla narodu. Będziemy obserwować proces świętowania życia, które zostało nam odebrane – stwierdził. Na miejscu protestów pojawił się też Terrence Floyd, brat zmarłego, który zaapelowało spokój na ulicach. – To nie przywróci życia mojemu bratu. On nie chciałby, żeby całe miasta były niszczone, żeby ludzie odnosili obrażenia. George był zwolennikiem pokojowych protestów. Proszę was, wyciągnijcie wnioski z tego, co się teraz dzieje w naszym kraju. Możemy to zmienić, najbliższa okazja będzie przy urnach wyborczych. Kontynuujcie protesty, nie wracajcie do domów, ale róbcie to w sposób pokojowych. Przestańcie plądrować, podnieście znak pokoju – mówił Terrence Floyd.