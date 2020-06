Ten pies przykuwa uwagę wyjątkowo długim pyszczkiem. Należy do niezwykle cenionej rasy

Jedne mają wyjątkowo puchatą sierść, inne potrafią robić niezwykłe sztuczki, którymi urzekają nie tylko swoich właścicieli. Z kolei chart rosyjski o imieniu Tupe zwraca uwagę..niezwykle długim pyszczkiem. Profil Tupe na Instagramie obserwuje ponad 77 tysięcy internautów.

Rosyjski chart długowłosy, bo tak brzmi pełna nazwa, to niezwykle ceniona rasa. W Rosji od wielu lat jest wyznacznikiem statusu społecznego. Utrzymanie tych czworonogów jest bowiem dość kosztowne. Borzoje potrzebują nie tylko bardzo dużo ruchu, ale i wyjątkowej pielęgnacji sierści. Z uwagi na długie kości kończyn konieczne jest podawanie zwierzęciu specjalistycznej karmy wysokobiałkowej o dużej zawartości witamin i minerałów. Ponadto, charty rosyjskie są szczególnie narażone na schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Warto jednak dodać, że psy te mają niezwykle pogodne i łagodne usposobienie i bardzo szybko się uczą. Są jednak bardzo nieufne wobec obcych. Uwagę zwraca ich niemal arystokratyczny wygląd, a w szczególności długie kończyny i wydłużony pyszczek. Także wielkość borzoja robi wrażenie. W kłębie psy te osiągają wysokość do 85 cm, niektóre samce nawet do 95 cm. Pomimo tej okazałej wysokości, waga borzoja, nieustalona w standardzie rasy, wynosi zwykle od 35 do 45 kg.