Nowa epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga. Zmarło już pięć osób, w tym dziecko

W poniedziałek 1 czerwca UNICEF poinformował, że w skutek kolejnej epidemii eboli w Demokratycznej Repubice Konga zmarło już 5 osób, w tym 15-letnia dziewczynka. Zgony miały miejsce między 18 a 30 maja.

Chorobę potwierdzono również u kolejnych czterech pacjentów. Wszyscy są izolowani i leczeni w szpitalu w Wangata w pobliżu miasta Mbandaka, stolicy Prowincji Równikowej. Władze zapewniają, ze sytuacja jest pod kontrolą. – Mamy do czynienia z nową epidemią. Bardzo szybko wyślemy im szczepionkę oraz leki – powiedział minister zdrowia, Eteni Longondo.

„Ta epidemia przypomina, że ​​# COVID19 nie jest jedynym zagrożeniem dla zdrowia, z jakim mają do czynienia ludzie. WHO moitoruje i odpowiada na wiele zagrożeń zdrowia” – zapewnił na Twitterze szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga

To jedenasty wybuch epidemii w DRK od czasu odkrycia wirusa w pobliżu rzeki Ebola w 1976 roku. Od 2017 roku wystąpiły tam trzy epidemie tej choroby. Demokratyczna Republika Kongo walczy ponadto z epidemia odry, która zabiła już ponad 6 tysięcy osób i epidemią koronawirusa, który do tej pory zabił 71 osób.

10. epidemia eboli została ogłoszona we wschodniej czesci kraju 1 sierpnia 2018 roku i od tamtej pory wirus zabił 2443 osób. W ciągu ostatnich 21 dni nie było nowego przypadku tej epidemii, a ponieważ Ebola ma okres inkubacji 21 dni, sugeruje to, że ta epidemia może być pod kontrolą, ale WHO czeka na dwa pełne okresy inkubacji lub 42 dni, aby upewnić się przed ustaleniem, że epidemia się zakończyła.

Czytaj także:

Włoski lekarz twierdzi, że koronawirus już nie istnieje. Jego słowa wywołały burzę