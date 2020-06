Dziecko urodziło się z dodatkowymi ustami. Miało dwa języki, które poruszały się synchronicznie

Na świat przyszła dziewczynka, u której lekarze stwierdzili bardzo rzadko występującą przypadłość. Dziecko urodziło się z dodatkowymi ustami. Przypadek ten został szczegółowo opisany w naukowym czasopiśmie medycznym „BMJ” przez lekarzy z Medical University of South Carolina. Lekarze zmiany, które wskazywały na to, że dziecko nie rozwija się w standardowy sposób, dostrzegli podczas trzeciego trymestru ciąży. Specjaliści zakładali, że mogą to być zmiany nowotworowe.

Na szczęście po porodzie okazało się, że to po prostu „zduplikowana jama ustna”, a dziewczynka jest zdrowa i nie ma problemów z oddychaniem, co brali pod uwagę lekarze. Co ciekawe, „duplikat" składał się z warg, a nawet „małego języka”, który podczas karmienia poruszał się synchronicznie z językiem znajdującym się w centralnej jamie ustnej. Lekarze przeprowadzili operację usunięcia „duplikatu”, gdy dziecko miało sześć miesięcy. Co ciekawe, od 1900 roku na świecie odnotowano 35 przypadków, kiedy to człowiek miał dodatkowe usta.

