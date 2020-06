Niezwykłe psy lagotto romagnolo. Tylko one potrafią znaleźć trufle

Lagotto romagnolo to pochodząca z okolic włoskiej Rawenny jedna z najstarszych znanych ras psów dowodnych i aportujących. Co ciekawe, jest to również jedyna na świecie rasa psów, które specjalizują się w poszukiwaniu trufli. Jej nazwa pochodzi od psa o pierwotnym przeznaczeniu do pracy łowieckiej w wodzie. W lokalnym dialekcie z miejsca pochodzenia psa lagot oznacza włochaty pies wodny lub kudłaty pies myśliwski. Zwierzęta te mają niezwykle rozwinięty zmysł węchu. Idealnie nadają się również do roli psów-ratowników. Uwielbiają pracę z człowiekiem i bardzo szybko się uczą. Lagotto mają niezwykle spokojne i łagodne usposobienie.

Są to psy średniej wielkości, a ich cechą charakterystyczną jest gęsto lokowana sierść w kolorze najczęściej brązowym lub brązowo-białym. To rasa długowieczna i zdrowa, choć jak u każdego psa mogą się zdarzyć problemy o podłożu genetycznym, nie są one jednak rozpowszechnione. Czworonogi te nie mają szczególnych wymagań żywieniowych i są stosunkowo łatwe w utrzymaniu i pielęgnacji.

