Ważny gest Donalda Trumpa. To ukłon w stronę przedstawicieli wszystkich religii

Donald Trump wezwał we wtorek do zakończenia prześladowań na tle religijnym – podaje CBN News. Amerykański prezydent w rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski podpisał zarządzenie wykonawcze, na mocy którego na programy promujące międzynarodową wolność religijną na całym świecie zostanie przeznaczone 50 mln dolarów. Sekretarz stanu Mike Pompeo będzie miał z kolei za zadanie opracowanie planów działania dla poszczególnych państw tak, by wolność wyznania miała priorytetowe znaczenie. Na mocy wprowadzonego zarządzenia pracownicy zagranicznych placówek amerykańskich przejdą szkolenie w zakresie wolności religijnych.

Zdaniem korespondentów agencji AP działania Trumpa są próbą mobilizacji religijnych, konserwatywnych wyborców. Zdaniem analityków, biali ewangelicy należą do najbardziej lojalnych zwolenników obecnej głowy państwa. Wizyta w Narodowym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Waszyngtonie czy pozowanie do zdjęć z Biblią przed zniszczonym kościołem jest także odbierana jako próba odwołania się do moralnych autorytetów w czasie, gdy na terenie Stanów Zjednoczonych odnotowuje się coraz większe napięcie związane z zamieszkami ulicznymi po śmierci George'a Floyda.

Wizyta przy pomniku Jana Pawła II

„Prezydent Donald Trump oraz Pierwsza Dama USA oddali hold Papieżowi Janowi Pawłowi II podczas wizyty w Narodowym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Waszyngtonie” – poinformował Marek Wałkuski na Twitterze. „Prezydent i Pierwsza Dama USA zwiedzili też Kaplicę Tajemnic Światła, gdzie znajdują się relikwie krwi Jana Pawła II” – relacjonował dalej korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Na trwającym niespełna półtorej minuty nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych, widać parę prezydencką, która przystaje na chwilę przed pomnikiem papieża Jana Pawła II, poprawia szarfy na wieńcu, a następnie odwraca się w stronę fotoreporterów.

Galeria:

Donald Trump złożył wieniec pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Towarzyszyła mu żona

„Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II jest miejscem kultu, formacji religijnej i odnowy kulturowej, które odwiedzającym dostarcza zarówno strawy dla ducha jak i dla umysłu. Jest miejscem pielgrzymowania, w którym pierwszej klasy relikwia krwi św. Jana Pawła II jest dostępna dla uczczenia przez wiernych” – czytamy na stronie internetowej sanktuarium. „Poprzez liturgię i modlitwę, sztukę, wydarzenia kulturalne i celebracje liturgiczne, pielgrzymi mogą poznać głęboką miłość naszego patrona do Boga i do człowieka” – podano dalej.