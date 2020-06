Wpadka europosła. Wystąpił bez spodni na telekonferencji

We wtorek zorganizowano obrady Komisji Rolnictwa Unii Europejskiej. Część parlamentarzystów, w tym Luke Ming Flanagan z Irlandii, wzięło w nim udział za pośrednictwem telekonferencji. Dzięki kamerce w komputerze Flanagana okazało się, że polityk był ubrany jedynie w granatową koszulę. – Czytamy w niektórych europejskich gazetach, w jaki sposób te pieniądze będą dzielone między państwami – mówił Flanagan, a dyskusja europosłów dotyczyła budżetu UE. – Gdzie posłowie do PE mogą uzyskać ostateczne informacje na ten temat zamiast czytać je z „drugiej norki”, czyli od dziennikarzy? – dopytywał najwyraźniej nie zdając sobie sprawy, że inni posłowie widzą jego nietypowy ubiór.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norbert Lins zareagował na ten obraz uśmiechem, a osoba tłumacząca wypowiedź Irlandczyka wyraźnie próbowała się nie roześmiać. A co na to sam zainteresowany? W rozmowie z agencją Reutera europoseł wyjaśnił, że chwilę przed posiedzeniem komisji wrócił z biegania, przez co nie zdążył się przebrać. – Postanowiłem założyć koszulę, aby wyglądać poważnie. To nie wyszło zbyt dobrze – przyznał polityk.

