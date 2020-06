Ruszyło #GeorgeFloydChallenge. „To nie jest wyzwanie! On jest martwy”, „To przerażające”

W mediach społecznościowych młodzi mężczyźni lub nastolatkowie pozują, próbując odtworzyć okoliczności, w których zmarł George Floyd. Jeden kładzie się na ziemi, a drugi przyciska jego głowę kolanem do podłoża. Do publikowanych zdjęć dołączają hasztag #GeorgeFloydChallenge. Większość internautów jest zbulwersowana. „To absolutnie przerażające, że komuś może sprawić przyjemność drwienie ze śmierci innego człowieka. Absurd i rasizm", „To nie jest wyzwanie! On jest martwy! To sprawia, że ​​jestem smutna i robi mi się nie dobrze. Te dzieci dorosną, by być jeszcze gorszymi! To nie jest śmieszne, nie jest też żartem ani modną rzeczą do naśladowania! Mali rasiści wyrastają na tych dużych” – czytamy w komentarzach.

„Dowiedziałam się od mojego kuzyna, że to nie tylko grupa zbłąkanych dzieci, ale to społeczność ludzi, którzy kpią z morderstwa George'a Floyda. Pomóż uczynić ich sławnymi, ponieważ szukają uwagi. Nie potrwa długo zanim zostaną zidentyfikowani i ujawnieni” – komentowała kolejna użytkowniczka mediów społecznościowych i opublikowała na swoim profilu zdjęcia osób, które podjęły haniebne wyzwanie.

Zarzuty dla Dereka Chauvina

Śmierć George’a Floyda wywołała falę protestów w Stanach Zjednoczonych. Policjant Derek Chauvin, który klęczał na szyi Floyda, co zostało zarejestrowane na nagraniu, został zatrzymany i oskarżony o zabójstwo trzeciego stopnia. Grozi mu do 25 lat więzienia. Wyznaczono także kaucję w wysokości 500 tys. dolarów. Chauvin pracował w policji przez 19 lat i w trakcie jego służby złożono na niego 17 skarg. Na nagraniu z zatrzymania Floyda widać, że mężczyzna krzyczy, że nie może oddychać. Policjant nie przestaje jednak przyciskać go kolanem do betonu, aż 46-latek traci przytomność. Mężczyznę zatrzymano, ponieważ rzekomo użył podrobionego rachunku w sklepie spożywczym. Zgodnie z dokumentami sądowymi, Chauvin klęczał na szyi Floyda przez 8 minut i 46 sekund.