Niezwykła przyjaźń chłopczyka i trzech gigantycznych psów. „On myśli, że jest jednym z nich”

Niezwykła więź połączyła małego chłopca o imieniu Theo i trzy gigantyczne psy. Ich przygody w mediach społecznościowych śledzi już ponad 700 tys. internautów. – To niesamowite, że relacje Theo z psami ewoluują. Wkrótce będzie podbierał im smakołyki. W ciągu ostatniego miesiąca mój synek zaczął głaskać psy, stał się bardziej świadomy ich obecności – powiedziała Jessica, mama Theo. Kobieta zażartowała także, że jej dziecko dorasta z przeświadczeniem, że „jest psem”.

Użytkownicy mediów społecznościowych nie kryją zachwytów. Szczególnie dużą popularnością cieszą się filmy, na których widać, jak dziecko wtula się w gęstą sierść psów. Na publikowanych na Instagramie zdjęciach nie trudno z kolei dostrzec, jak spokojne usposobienie mają zwierzęta. – Naprawdę wierzę, że Theo od samego początku poczuł uspokajającą aurę psów. Kiedy miał zaledwie tydzień, umieściłam go między nimi, w środku, a on się rozpromienił. Jest bardzo spokojnym dzieckiem. Oczywiście jest to po prostu uwarunkowane genetyczne, ale naprawdę myślę, że psy też zrobiły tu swoje – opisała mama Theo. Obejrzyjcie przygotowaną przez nas galerię. Trzeba przyznać, że więź, która połączyła chłopca i zwierzęta jest naprawdę niezwykła.

