Grecja, Włochy, Chorwacja. Kiedy i na jakich zasadach europejskie kraje otwierają granice?

Od środy 3 czerwca obywatele państw UE mogą podróżować do Włoch, w czwartek 4 czerwca swoje granice otwiera Austria. Niemcy, Czechy, Francja i Grecja planują to uczynić 15 czerwca. A Hiszpania otworzy się 22 czerwca. Obecnie polskie MSZ nadal zaleca swoim obywatelom unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

Oprócz normalnie przeprowadzanych kontroli na granicach Polski będących zarazem zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej, w portach morskich i na lotniskach, kontrolowani są również podróżni przekraczający granice z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Polacy wracający do kraju z zagranicy mają obowiązek przejścia 14-dniowej kwarantanny domowej. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował we wtorek, że nowe rekomendacje związane z wyjazdami zagranicznymi będą przedstawione mniej więcej w połowie miesiąca.

Co z Chorwacją?

Od 28 maja obywatele dziesięciu państw UE, w tym m.in Polski, Niemiec, Austrii i Czech, mogą przekraczać granicę chorwacką na takich samych zasadach jak przed pandemią, muszą jednak podać przy wjeździe swoje dane, które mogą być później wykorzystane przez władze sanitarne. Mieszkańcy pozostałych krajów Unii również mogą przyjechać do Chorwacji, ale muszą udowodnić cel swojej wizyty, np. przedstawić rezerwację hotelu. W kraju mogą działać hotele i restauracje, otwarte są plaże.



Cypr stawia warunki

Turyści z 19 państw unijnych będą mogli od 9 czerwca przylecieć na Cypr, będą jednak musieli przedstawić przy wjeździe aktualne badanie potwierdzające, że nie są zakażeni koronawirusem. Dla niektórych krajów, ale nie dla Polski, obowiązek ten zostanie zniesiony 20 czerwca. Na Cyprze od początku miesiąca wznowiły działalność hotele, działają też restauracje i bary, otworzono plaże, ale urlopowicze będą na nich musieli zachować odpowiednią odległość.



Kto może wjechać do Grecji?

W piątek greckie ministerstwo turystyki poinformowało, że obywatele 29 krajów świata będą od 15 czerwca zwolnieni z odbywania po przyjeździe do Grecji obowiązkowej kwarantanny. Polski wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przekazał w poniedziałek, że do grupy tych państw dopisano również Polskę, której początkowo nie było na liście. Obecnie wszyscy przybywający do Grecji turyści muszą poddać się badaniu na obecność koronawirusa i poddać co najmniej siedmiodniowej kwarantannie. Po 15 czerwca obowiązek ten będzie dotyczył tylko pasażerów przybywających z lotnisk położonych w szczególnie zagrożonych regionach. Niezależnie od tego wszyscy turyści mają być poddawani wyrywkowym testom. Na razie loty międzynarodowe przyjmuje tylko lotnisko w Atenach, od połowy miesiąca ma do niego dołączyć port lotniczy w Salonikach. Od poniedziałku w kraju mogą otwierać się hotele, baseny, kampingi i pola golfowe. Działają sklepy, bary, restauracje i kościoły.



Francja i Belgia stawiają na 15 czerwca

Francja planuje otworzyć swoje granice dla obywateli państw UE i strefy Schengen 15 czerwca, tego samego dnia planuje to uczynić Belgia. Przyjeżdżających do tych krajów nie będzie obowiązywała kwarantanna. Od wtorku we Francji na nowo otwierane są restauracje, kawiarnie, muzea i inne atrakcje turystyczne. W niektórych regionach można już wybrać się na plażę i do parku. Korzystający z komunikacji publicznej muszą nadal używać maseczek.



Od kiedy Portugalia otworzy granice?

Portugalski minister spraw wewnętrznych Aduardo Cabrita ogłosił w środę, że granica między jego krajem a Hiszpanią powinna pozostać zamknięta do początku lipca. Władze tego kraju nie określiły jeszcze dokładnie od kiedy do Portugalii będą mogli przyjeżdżać zagraniczni turyści, ale oczekuje się, że stanie się to do początku lipca. Osoby przylatujące do Portugalii najprawdopodobniej nie będą musiały przechodzić kwarantanny, ale ich stan zdrowia będzie kontrolowany przy wjeździe. W kraju zniesiono prawie wszystkie wprowadzone na czas epidemii ograniczenia. 6 czerwca oficjalnie otworzone zostaną plaże w całym kraju, na których jednak trzeba będzie zachować odstęp i inne środki ostrożności. Zaleca się, aby ludzie przebywający w przestrzeni publicznej zasłaniali twarz.



Hiszpania otwiera się stopniowo na turystów

Hiszpania ma stopniowo otwierać się dla turystów od 22 czerwca - zapowiedział w środę przedstawiciel ministerstwa turystyki. Na początku przyjeżdżać do kraju będą mogli mieszkańcy państw uznawanych za bezpieczniejsze epidemicznie. Władze Hiszpanii pierwotnie planowały otworzyć granice 1 lipca. Teoretycznie turyści z państw unijnych już teraz mogą wypoczywać w tym kraju, ale wiąże się to z obowiązkiem przejścia 14-dniowej kwarantanny. Otwarte są już hotele, sklepy, plaże, baseny, kościoły, muzea, restauracje i bary - w niektórych regionach ich działalność jest jednak ograniczona. Nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek w środkach transportu zbiorowego i w przestrzeni publicznej, gdy nie da się zachować bezpiecznej, dwumetrowej odległości od innych ludzi.



Austria się otwiera, ale nie na Włochy

W czwartek Austria otworzy swoje granice z wszystkimi sąsiadującymi z nią krajami z wyjątkiem Włoch, wcześniej planowano, że stanie się to 15 czerwca. – W stosunku do tych państw wracamy do sytuacji sprzed wybuchu epidemii – powiedział w środę minister spraw zagranicznych Alexander Schallenberg dodając, że kontrole na granicy austriacko-włoskiej zostaną zniesione najwcześniej jak to będzie możliwe. W Austrii działają już sklepy, restauracje, bary, hotele, parki i muzea.



Otwarta granica czesko-słowacka

O północy z środy na czwartek całkowicie otwarto granicę między Czechami a Słowacją. Już wcześniej zniesiono niektóre ograniczenia dla przemieszczających się między Czechami a Austrią, Niemcami i Węgrami. Od 15 czerwca Czesi będą mogli swobodnie podróżować po krajach UE, a obywatele tych państw przybywać do Czech. W zależności od sytuacji epidemicznej w poszczególnych krajach może się to jednak łączyć z dodatkowymi restrykcjami. Wszyscy sąsiedzi Czech i większość krajów Europy Środkowej została uznana za bezpieczne rejony i ruch między nimi nie będzie w żaden sposób dodatkowo ograniczany. W Czechach otwarte są już wszystkie sklepy, restauracje, bary, hotele, działają muzea, baseny i większość atrakcji turystycznych. W miejscach publicznych nadal należy utrzymywać odpowiedni dystans i zasłaniać twarz. Kontrole na słowackich przejściach granicznych - poza tymi z Czechami - będą obowiązywały co najmniej do 26 czerwca. Z niewielkimi wyjątkami cudzoziemcy na razie nie mogą przekraczać granicy, a Słowacy opuszczać kraju.



Niemcy ruszają w podróż

Niemiecki rząd ogłosił w środę, że obywatele tego kraju będą mogli od 15 czerwca swobodnie podróżować do krajów UE, Wielkiej Brytanii i nienależących do wspólnoty krajów strefy Schengen. Od tego dnia zniesione mają być też kontrole na wszystkich niemieckich przejściach granicznych. Dla przybywających do tego kraju obywateli państw UE oznacza to, że sytuacja wróci do tej sprzed wybuchu pandemii. W Niemczech działają już wszystkie sklepy, szkoły, restauracje i hotele. Nadal obowiązuje nakaz zachowania odległości w przestrzeni publicznej i zasłaniania twarzy w niektórych miejscach.



Do Włoch bez kwarantanny

Przybywający do Włoch obywatele krajów UE nie będą musieli od środy przechodzić obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny - oznacza to otwarcie kraju dla zagranicznych turystów. Włosi mogą również od środy bez przeszkód poruszać się wewnątrz swojego kraju. Władze od dwóch tygodni znoszą kolejne obostrzenia. Działają już hotele, restauracje, bary, sklepy i punkty usługowe, wierni mogą uczestniczyć w mszach i nabożeństwach, a turyści wypoczywać na plażach.