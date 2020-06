O tym nagraniu jest dziś głośno. Grymas Melanii Trump mówi wszystko

Donald Trump i jego żona Melania we wtorek złożyli wieniec pod pomnikiem polskiego papieża przed Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II. W ten sposób uczcili 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, która przypadała na 18 maja.

Po złożeniu kwiatów para prezydencka pozowała przez krótki czas do zdjęć. Dziennikarze zagraniczni dopatrzyli się na nagraniu z wydarzenia, że w pewnym momencie Donald Trump mówi do Melanii Trump, aby się uśmiechała. Pierwsza dama posłuchała prezydenta. Uśmiechnęła się na około sekundę. Później jej uśmiech zamienił się w grymas. Nagranie jest szeroko komentowane i udostępniane w sieci. To na Twitterze odtworzono już ponad 19 mln razy.

Dziennikarze „Vanity Fair” podkreślają, że chociaż nie można wnioskować o relacjach pary z ich zdjęć, na tych załączonych przez samą Melanię Trump w sieci widać, jak zachowują się wobec siebie, a jak, gdy są z nimi inne osoby.

