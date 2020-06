61-latka spodziewa się ósmego dziecka. „Czuję się bardzo dobrze, jestem w pełni sił”

Alexandra Hildebrandt jest dyrektorem Muzeum Muru Berlińskiego. Niemka poinformowała właśnie, że w lipcu na świat przyjdzie jej ósme dziecko. Informacja wywołała falę komentarzy, ponieważ artystka ma obecnie 61 lat. – Wierzę, że rodzice, którzy mają za sobą odrobinę doświadczenia życiowego, są innymi rodzicami niż ci bez takich doświadczeń. W pewnym wieku znamy już swoje wartości i wiemy, co jest ważne, a co nie. Wtedy można się bardzo cieszyć ciążą i nie podchodzi się już do tego tak normalnie, a traktuje się to jako prezent. To kompletnie inne uczucie, ona dla nas dużo więcej znaczy – tłumaczyła Alexandra Hildebrandt.

Co ciekawe, pięcioro z siedmiorga swoich dzieci kobieta urodziła już po ukończeniu 50. roku życia. W wieku 54 lat została mamą bliźniąt - Elisabeth i Maximiliana. W 2014 r. przyszła na świat Alexandra, w 2016 - Leopold. Przyszła mama zapewniła, że jest w bardzo dobrej formie. – Czuję się bardzo dobrze, jestem w pełni sił. Uprawiam sport, zdrowo się odżywiam. Nie bez znaczenia są też dobre geny i gorąca modlitwa – wyjaśniła w rozmowie z telewizją RTL. Pytana o to, czy ósmy potomek będzie już ostatnim, Niemka powiedziała, że zawsze marzyła o posiadaniu dużej rodziny i aktualnie nie jest w stanie zadeklarować, czy w przyszłości nie zdecyduje się na kolejne dziecko.

Mężem Alexandry Hildebrandt był Rainer Hildebrandt, dyrektor Muzeum Muru Berlińskiego, którego poślubiła w 1995 roku. Mężczyzna zmarł w 16 lat temu.

