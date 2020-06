Napastnicy ze „sfory wilków" zgwałcili i wykorzystali kolejną kobietę. „Wypchnął ją z samochodu i nazwał dzi***”

Czterech z pięciu mężczyzn, którzy zgwałcili młodą kobietę podczas festiwalu w lipcu 2016 roku w Pampelunie, zostało uznanych za winnych wykorzystywania seksualnego innej ofiary, którego dopuścili się w południowej Hiszpanii zaledwie dwa miesiące wcześniej. Jak informuje The Guardian, jeden z napastników sfilmował całe zajście, a następnie udostępnił zdjęcia poprzez aplikację WhatsApp. Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero i Antonio Manuel Guerrero zostali skazani na dwa lata i 10 miesięcy więzienia, a José Ángel Prenda na cztery i pół roku więzienia za nagrywanie ataku i rozpowszechnianie utrwalonych treści. Oskarżeni zostali także zobowiązani przez sąd do zapłacenia grzywny na rzecz ofiary. Mają prawo odwołać się od wydanego wyroku.

„Wypchnął ją z samochodu i nazwał dzi***”



Jak informuje The Guardian, pięciu oskarżonych określało swoją grupę mianem „sfory wilków”. – Ofiara była nieświadoma i dlatego nie była w stanie wyrazić zgody – powiedział sędzia w uzasadnieniu wyroku i dodał, że mężczyźni nie zważając na jej stan, wykorzystali ją seksualnie. Gdy napastnicy wraz z ofiarą dotarli samochodem do Pozoblanco, jeden z mężczyzn chciał zmusić ją do wykonywania innych czynności seksualnych. – Kiedy odmówiła, uderzył ją w twarz, uderzył ją w ramię, wypchnął z samochodu i nazwał dzi*** – powiedział sędzia i dodał, że sam atak oraz publikacja zdjęć w mediach społecznościowych wywołały u kobiety „zespół stresu pourazowego”.

