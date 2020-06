„To już czas”. Unijna komisarz wskazała możliwą datę „otwarcia granic”

Do końca czerwca mają być w zniesione kontrole na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej wprowadzone przez kraje członkowskie w związku z pandemią koronawirusa – poinformowała unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. Konferencja prasowa, na której komisarz przedstawiła wspomniane rozwiązanie, odbyła się po dyskusji z ministrami spraw wewnętrznych.

Koronawirus uderzył w wiele branży, ale wyjątkowo mocno odcisnął swoje piętno na turystyce ze względu na lockdown. – Myślę, że zbliżamy się do sytuacji, w której powinniśmy znieść wszystkie ograniczenia na granicach wewnętrznych – precyzowała komisarz w wywiadzie dla Euronews. – Zamierzam zaproponować, aby państwa członkowskie zniosły wszystkie kontrole na granicach wewnętrznych tak szybko, jak to możliwe. I myślę, że dobrą datą powinien być koniec czerwca – dodała Johansson, zapowiadając złożenie formalnego wniosku w tej sprawie. Jednocześnie komisarz ds. wewnętrznych podkreśliła, że decyzja o ponownym otwarciu lub przedłużeniu zamknięcia granic należy ostatecznie do poszczególnych państw członkowskich.