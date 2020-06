Ten pies to prawdziwy olbrzym. Ale za to jaki słodki!

Ted mieszka razem ze swoimi właścicielami w Wielkiej Brytanii. Nowofundland ma nieco ponad dwa lata i już teraz swoimi rozmiarami przerasta wiele czworonogów. Wszystko wskazuje jednak na to, że jeszcze urośnie, ponieważ przedstawiciele jego rasy mogą ważyć nawet 70 kg.

Póki co Ted zdobywa popularność na Instagramie, gdzie jego profil śledzi już ponad 10 tys. użytkowników. Jego opiekunowie najwyraźniej mają ambicje, by uczynić swojego pupila influencerem, z czym nie kryją się w opisie profilu. Zwierzę występuje więc często w dziwnych przebraniach, a niekiedy można zobaczyć go w otoczeniu produktów firmy sprzedającej karmy dla zwierząt. Ten sympatyczny olbrzym najwyraźniej doczekał się już pierwszego kontraktu reklamowego, a patrząc na jego rosnącą popularność można się spodziewać, że na tym nie koniec jego aktywności w sieci.

Skąd pochodzą nowofunlandy?

Nazwa tej wyjątkowej rasy pochodzi od nazwy miejsca, gdzie została ona wyhodowana – Nowej Fundlandii w Kanadzie. Potocznie na zwierzęta tej rasy mówi się wodołazy. Rasa powstała w wyniku krzyżówek psów zamieszkujących wyspę Indian Beotuk z dużymi psami do polowań na niedźwiedzie, które zostały przywiezione przez Wikingów. Rasa ta cieszyła się powodzeniem i ciągle się rozwijała do momentu wybuchu I i II wojny światowej, w takcie której stanęła na granicy wymarcia. Przyrost osobników odnotowano dopiero w latach 50. Uwagę zwracają przede wszystkim ogromne rozmiary nowofundlandów. Samce mogą osiągać wagę 60, a nawet 70 kilogramów i mieć długość od 72 do 90 centymetrów. Samice nie przekraczają wagi 55 kilogramów. Psy te są uważane za niezwykle łagodne i spokojne.