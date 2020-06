To jedne z najdroższych psów na świecie. Ten akita skradnie wasze serca

Saki jest ponad roczną suczką i mieszka razem z właścicielami we Francji. Podobnie jak wiele innych przedstawicieli tej rasy, pies doczekał się swojego konta na Instagramie, gdzie ciągle poszerza się grono obserwujących jego konto. Saki lubi aktywnie spędzać czas chociażby spacerując, ale nie stroni także od pozowania do zdjęć. Co więcej wiemy o rasie, która pochodzi z Japonii i zyskuje uznanie hodowców na całym świecie?

Rasa Akita

Rasa Akita, która swoją nazwę zawdzięcza jednej z japońskich prefektur, początkowo była hodowana do polowań na dziki, jelenie czy czarne niedźwiedzie. Uznaje się, że gatunek ma już kilka tysięcy lat, o czym wzmianki można znaleźć w japońskiej mitologii. Psy akita są uznawane za uparte i zawzięte, przez co potrzebują konsekwentnego prowadzenia. Cechuje je lojalność do właścicieli oraz nieufność wobec obcych. Przedstawiciele rasy rzadko tolerują inne czworonogi, szczególnie obce psy.

W Japonii akita jest traktowany jako symbol zdrowia, szczęścia oraz długiego życia. Częstym zwyczajem jest wręczanie figurki tego psa świeżo upieczonym rodzicom. Co ciekawe, przedstawiciele rasy bardzo dbają o higienę i niemal nie wydzielają zapachu, dzięki czemu świetnie sprawdzają się jako zwierzęta domowe. Problematyczne są za to rozmiary psów – ich waga może sięgnąć nawet 60 kg, a rasa jest uznawana za jedną z najdroższych na świecie.

Czytaj także:

Ten pies to prawdziwy olbrzym. Ale za to jaki słodki!