Banksy o śmierci George'a Floyda. Z artystą zgodził się Mark Ruffalo

Nowe graffiti Banksy'ego przedstawia miejsce, w którym leżą kwiaty i zdjęcie czarnej postaci. Obok stoi świeca, której płomień nadpala powieszoną wyżej flagę Stanów Zjednoczonych.

„ Na początku myślałem, że powinienem się zamknąć i słuchać, co czarnoskórzy mają do powiedzenia na ten temat. Ale dlaczego miałbym to robić? To nie jest ich problem, to mój problem. System zawodzi ludzi kolorowych. Biały system. Jak zepsuta rura zalewająca mieszkania ludzi na dole. Wadliwy system sprawia, że ich życie jest nieszczęściem, ale naprawienie tego nie jest ich zadaniem. Nie mogą – nikt nie wpuści ich do mieszkania na piętrze. To problem białych. Jeśli biali ludzie go nie naprawią, ktoś będzie musiał wejść na górę i kopnąć w drzwi” – napisał artysta.

Post Banksy'ego skomentował między innymi Mark Ruffalo. „Tak. To nasz problem. To my trzymamy przywileje i władzę. Czas na odbycie trudnych rozmów” – napisał.

25 maja czarnoskóry George Floyd zginął w trakcie zatrzymania przez policję. Na nagraniu widać, że mężczyzna krzyczy, że nie może oddychać. Policjant Derek Chauvin nie przestaje jednak przyciskać go kolanem do betonu, aż 46-latek traci przytomność. Mężczyznę zatrzymano, ponieważ miał użyć podrobionego banknotu w sklepie spożywczym. Zgodnie z dokumentami sądowymi, Chauvin klęczał na szyi Floyda blisko 9 minut.

