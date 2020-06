Największy pies świata pobił kolejny rekord. Jest oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa

Ogromny dog niemiecki o imieniu Freddy z Southend-on-Sea w habstwie Essex jest oficjalnie uznany za największego psa świata. Został nawet wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największy pies świata. Zwierzak ma aż 1,035 m wysokości. Gdy stanie na tylnych łapach mierzy dokładnie 2,24 m. Czworonóg mieszka ze swoją właścicielką Claire Stoneman oraz psią siostrą Fleur. Kobieta przygarnęła zwierzaki w 2012 roku. Hodowca przekonywał ją, że Freddy jest najmniejszy z całego miotu, a dodatkowo matka odrzucała go i nie chciała karmić. Claire Stoneman nie miała pojęcia, że gdy dorośnie, pies będzie aż tak duży. Kobieta przyznała, że na jedzenie dla swoich zwierząt domowych wydaje rocznie około 10 tys. funtów. – Każdego dnia otrzymują 1 kg mielonej wołowiny, 250 gramów steków zapiekanych i około 300 gramów wątroby – wyjaśniała. Co ciekawe, Freddy nie ma swojej miski na wodę. Korzysta ze zlewu, do którego dosięga stojąc normalnie na czterech łapach.

Właścicielka Freddy'ego prowadzi profil na Instagramie, na którym publikuje zdjęcia ze wspólnego życia z psem. Ostatnio za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, że pies ustanowił kolejny rekord. Po tym, jak skończył osiem lat, stał się najstarszym dogiem niemieckim, który znalazł się w rankingu Guinessa. Jego właścicielka stwierdziła również, że może być najstarszym żyjącym przedstawicielem tej rasy na świecie. Z tej okazji właścicielka postanowiła wyprawić mu specjalne przyjęcie urodzinowe. – Wcześniej poszliśmy na długi spacer. Zazwyczaj wychodzimy rano, chcę uniknąć komentarzy ludzi, którzy niekiedy boją się moich zwierząt albo twierdzą, że Freddy jest tak duży, że wyglądam, jakbym wyprowadzała na spacer konia – opowiadała. – Na razie radzi sobie świetnie, ale trochę się o niego martwię. Jest już w słusznym wieku. Nigdy nie mogłam mieć potomstwa, dlatego traktuje moje psy jak dzieci – dodała Claire Stoneman.