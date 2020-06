Demonstracje Black Lives Matter także w Wielkiej Brytanii. Obalono pomnik Edwarda Colstona

Największy tego dnia brytyjski protest odbywał się w Londynie, przed ambasadą USA. Oczy całego świata zwróciły się jednak na Bristol, gdzie około 10 tys. manifestantów wykrzykiwało hasła ruchu Black Lives Matter. Wszystko przez symbolikę, towarzyszącą tamtejszej demonstracji. Protestujący obalili bowiem pomnik związanego z miastem handlarza niewolników Edwarda Colstona. Statua z brązu najpierw została strącona z cokołu, a następnie pomazana sprayem, przeciągnięta po chodniku, po czym wrzucona do rzeki Avon.

Wrzucenie pomnika Eldwarda Colstona do rzeki



Obalenie pomnika Edwarda Colstona



Protestujący klęczy na szyi posągu, tak jak policjant z Minneapolis klęczał na szyi George'a Floyda.

Colston to postać niejednoznaczna. Ten żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku poseł i biznesmen, należał do Królewskiej Kompanii Afrykańskiej i sam mógł część majątku zbić na handli niewolnikami sprowadzanymi z tego kontynentu. Jednocześnie swoją fortunę przeznaczał hojnie na cele publiczne: fundował szkoły, szpitale, kościoły. Jego imię do dziś noszą brytyjskie fundacje charytatywne.

