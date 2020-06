Jej wysoki wzrost wyśmiewali uczniowie i nauczyciele. Teraz 22-latka jest modelką

Naomi Lovell mieszka obecnie w Doncaster, gdzie pracuje jako kelnerka. Już w wieku 13 lat miała 187 centymetrów wzrostu, co prowadziło do nieprzyjemnych sytuacji. – Byłam zastraszana w szkole. Nawet nauczyciele komentowali mój wzrost – przyznała w rozmowie z The Sun. – Zawsze byłam wybierana do gry w siatkówkę – mimo, że byłam w tym beznadziejna – tylko dlatego, że jestem wysoka – dodała.

„Odzyskałam pewność siebie”

Uwagi ze strony rówieśników oraz brak powodzenia u chłopaków sprawiły, że 22-letnia dzisiaj Lovell miała niską samoocenę. – To pod pewnymi względami zabrało mi dzieciństwo, ponieważ wszyscy zawsze zakładali, że jestem znacznie starsza i traktowali mnie jak dorosłą lub oczekiwani, że będę dojrzała – powiedziała. Sytuacja nie zmieniła się także po skończeniu szkoły. Kobieta zaczęła otrzymywać propozycje seksualne od mężczyzn lubiących wysokie partnerki, a niekiedy zdarzało się, że ludzie kopali ją w nogi by sprawdzić, czy nie chodzi na szczudłach.

Życie Lovell zmieniło się w momencie, kiedy skontaktowała się z nią agencja modelingowa. – Czuję, że odzyskałam pewność siebie – przyznała kobieta, która obecnie ma dwa metry wzrostu. 22-latka współpracuje z londyńską agencją Uglys i bierze udział w profesjonalnych sesjach zdjęciowych. – Zawsze mi mówiono, że z moimi długimi nogami i wzrostem powinnam zostać modelką, ale ponieważ czułam się jak dziwoląg, to w to nie wierzyłam – przyznała. – Chociaż byłam zdenerwowana podczas pierwszej sesji zdjęciowej to poczułam, że naprawdę jestem piękna – podsumowała.