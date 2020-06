Tylko psy potrafią tak rozbawić właścicieli. Te zdjęcia są dowodem

Rok 2020 dla większości z nas nie jest łaskawy. Pożary w Australii, pandemia koronawirusa, masowe protesty w USA po śmierci George'a Floyda, zamieszanie polityczne w Polsce. Codziennie dociera do nas mnóstwo wiadomości, które wywołują lęk lub niepokój o przyszłość. Z pomocą przychodzą nam zwierzęta. Serwis Reddit to prawdziwa kopalnia nietuzinkowych pomysłów. Tym razem internauci postanowili pochwalić się zabawnymi zdjęciami swoich czworonożnych pupili. Na niektórych fotografiach zwierzaki przyjęły wyjątkowo dziwaczne pozy. Na innych pokazują, że grawitacja to dla nich obce słowo. Jedno jest pewne - zwierzaki z pewnością pomogą nam przetrwać ciężkie czasy. Patrząc na ich absurdalne zdjęcia naprawdę trudno się nie uśmiechnąć.