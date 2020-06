Atak nożownika na Słowacji. Wśród rannych są dzieci

Do zdarzenia doszło w czwartek 11 czerwca w miejscowości Vrutki w powiecie Martin, oddalonym o około 200 kilometrów od Bratysławy. Do lokalnej szkoły wszedł mężczyzna uzbrojony w nóż i zaatakował pracowników placówki. Według nieoficjalnych informacji od ciosów nożem zmarł jeden z przedstawicieli dyrekcji.

Słowacka policja przekazała, że w wyniku ataku ranne zostały także cztery inne osoby: dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Przedstawicielka służb ratunkowych, cytowana przez portal tvnoviny.sk, podała z kolei, że napastnik ranił pięć osób. Wszystkie osoby zostały przewiezione do szpitala. Ich wiek ani tożsamość nie zostały podane do wiadomości publicznej. Napastnik został zastrzelony przez funkcjonariuszy policji. Słowackie służby przekazały, że był to 22-letni mężczyzna, który najprawdopodobniej był absolwentem szkoły, w której przeprowadził atak. Motywy jego działania pozostają nieznane.

Czytaj także:

Sąsiad Polski otwiera granice dla obywateli 16 państw. Ale nie Polski