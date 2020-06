Restauratorzy oszukali klientów. Skazano ich na karę 1500 lat więzienia

Apichart Bowornbancharak i Prapassorn Bowornbancha do pracowali jako menadżerowie słynnej restauracji Laemgate Seafood znajdującej się w Bangkoku. W ubiegłym roku lokal zorganizował specjalną promocję internetową. Ponieważ ceny posiłków były wyjątkowo atrakcyjne, z akcji skorzystało ponad 20 tysięcy miłośników owoców morza. Zamówionych dań nigdy się jednak nie doczekali. Restauracja wystosowała komunikat, w którym stwierdzono, że nie spodziewano się aż takiego zainteresowania akcją, a lokal nie dysponuje taką ilością składników do przygotowania dań.

Setki zawiedzionych i oszukanych klientów złożyło skargi na policję. Obaj menadżerowie restauracji zostali zatrzymani. Zwrot poniesionych kosztów otrzymało zaledwie 375 z 818 osób, które poskarżyły się tajskim służbom. W środę 10 czerwca sąd w Bangkoku skazał Apicharta Bowornbancharaka i Prapassorna Bowornbancha na karę 1446 lat pozbawienia wolności. Obaj mężczyźni przyznali się do winy i wyrazili skruchę co sprawiło, że wyroki zostały skrócone o połowę - do 723 lat. Ponadto, lokal, w którym pracowali został ukarany grzywną w wysokości 1,8 mln bahtów tajskich (ok 228 tys. zł), musi także wypłacić oszukanym klientom odszkodowanie w wysokości 2,5 mln bahtów (ok 316 tys. zł).

Restauracja Laemgate Seafood została zamknięta.

Czytaj także:

Zwłoki matki i dziecka w centrum Wolsztyna. Policja podała wstępną wersję wydarzeń