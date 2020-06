Właściciele Tuggy robią wszystko, by pomóc suczce w wykonywaniu podstawowych czynności. Zapewniają, że pokochali ją całym sercem i nie wyobrażają sobie życia bez niej. Zdjęcia, które publikują w sieci wskazują na to, że pies naprawdę nie ma na co narzekać!

– Przednie łapy Tuggy są krótsze niż tylne, przez co gdy się przemieszcza, chodzi niczym kaczka – oceniła właścicielka suczki. Pies, który stracił słuch, szybko się męczy, dlatego też do pewnego czasu nie reflektował długich spacerów. Wszystko się zmieniło, gdy jego opiekunowie przygotowali specjalny wózek, który określają mianem „rydwanu”. – Gdy ludzie widzą ją na ulicy, po prostu się uśmiechają – relacjonowała dalej właścicielka Tuggy. – To kosmitka – dodała ze śmiechem. Kobieta stwierdziła także, że nigdy by nie pomyślała, że będzie opiekować się psem z takimi cechami, jakie posiada Tuggy. W wyobrażeniach widziała dla siebie aktywnego psiaka, który nie będzie mógł się doczekać kolejnego spaceru. Jednocześnie zaznaczyła, że zakochała się w suczce i nie wyobraża sobie życia bez niej. Portal The Dodo, określa czworonoga jako „doskonałego, małego ziemniaka”. Tuggy stała się gwiazdą mediów społecznościowych. Dotychczas obserwuje ją ponad 45 tys. internautów, a grono oddanych fanów zwierzaka z dnia na dzień się powiększa. Dołączycie?

Ten pies wygląda jak „doskonały, mały ziemniak”. Los głuchej suczki przypomina bajkę Galeria: