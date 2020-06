„Washington Post”: Melania Trump renegocjowała intercyzę. Czego domagała się od Donalda Trumpa?

Książka „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump” będzie miała swoją premierę w przyszłym tygodniu. Autorka Mary Jordan cytuje w niej anonimowe źródła powiązane z Trumpem, które poinformowały ją, że Melania Trump opóźniała przeprowadzkę do Białego Domu, ponieważ renegocjowała kwestię finansową, którą nazywać miała „opieka nad Barronem” .

Jak podaje „Washington Post” , w książce przeczytać można, że umowa, którą wywalczyła Pierwsza Dama USA zapewniła, że Barron nie zostanie odcięty od rodzinnego biznesu. „Chciała mieć dowód na piśmie, że jeśli chodzi o możliwości finansowe i dziedziczenie, Barron będzie traktowany na równi z najstarszą trójką dzieci Trumpa” – pisze Jordan.

W sprawie książki oświadczenie wydała Stephanie Grisham, szefowa personelu Melanii Trump. Zaznaczyła, że książka zawiera fałszywe informacje i źródła i opisane w niej wydarzenia są „fikcją” .

Trump już w 1997 roku w wywiadzie dla Larry'ego Kinga podkreślał, że jest zwolennikiem intercyzy, mimo że są to „okropne dokumenty” .

