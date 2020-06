Rekordowy przyrost zachorowań i łagodzenie restrykcji. Tak wygląda walka z koronawirusem w Meksyku

Burmistrz Claudia Sheinbaum poinformowała, że od poniedziałku zniesione zostaną ograniczenia m. in. podróży samochodem i korzystania z transportu publicznego. Ok. 340 tys. pracowników fabryk będzie mogło we wtorek powrócić do pracy, jednak z zachowaniem ostrych reżimów sanitarnych. W czwartek będą mogły wznowić pracę małe sklepy a placówki usługowe w piątek. Jeżeli sytuacja będzie zadowalająca – powiedziała burmistrz – w tygodniu 22-28 czerwca będą mogły wznowić działalność targi uliczne i otworzone zostanie historyczne centrum metropolii zamieszkałej przez ponad 21 mln ludzi.

Na stolicę Meksyku przypada ponad 40 proc. wszystkich potwierdzonych przypadków koronawirusa. - Sądzimy, ze w przyszłym tygodniu miasto będzie mogło rozpocząć proces bardzo zorganizowanego przejścia – powiedziała Sheinbaum. Powołała się przy tym na bardzo niewielki spadek liczby chorych w szpitalach oraz na również niewielkie obniżenie poziomu alertu epidemicznego.

Jednocześnie tego samego dnia ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o wykryciu rekordowo wysokiej dziennej liczby 5 222 nowych przypadków zachorowań. 504 osoby zmarły. Łącznie w Meksyku wykryto 139 196 potwierdzonych przypadków koronawirusa i 16 448 zgodnów.

Władze przyznają jednak, że rzeczywista liczba zainfekowanych i zmarłych może być nawet trzykrotnie wyższa, bowiem dokonywanych jest zbyt mało testów a statystyki nie obejmują osób chorujących w domach. (PAP)

