Wyglądał jak sama skóra i kości. „Ile jeszcze takich obrazków zobaczymy?”

Inspektorzy ISPCA pomagają potrzebującym, okrutnie traktowanym, zaniedbywanym i wykorzystywanym zwierzętom. W mediach społecznościowych została opisana historia dwóch dobermanów, które zostały objęte opieką pracowników wspomnianej organizacji. – Psy były w bardzo złym stanie, bardzo szczupłe. Obecnie dobrze się regenerują pod opieką ISPCA i od uratowania przybrały na wadze ponad 25%. Minie trochę czasu, zanim ich rekonwalescencja dobiegnie końca. Gdy to nastąpi, będziemy szukać dla nich kochających domów, w których będą odpowiednio pielęgnowani – powiedział Conor Dowling.

– Inspektorzy ISPCA wciąż reagują na sytuacje kryzysowe i ratują zwierzęta, ale to tylko pierwszy krok w tym procesie – kontynuował. – Nasz personel wykonuje niesamowitą pracę jeśli chodzi o rehabilitację i przygotowywanie zwierząt do adopcji – opisał dalej. ISPCA to organizacja, którą można wesprzeć finansowo, o co apelują jej pracownicy, by wciąż mogli pomagać zwierzętom, które „desperacko potrzebują wsparcia”.