Straszny odór doprowadził do makabrycznego odkrycia. Nie żyje roczne dziecko

Anonimowy informator poinformował służby o „strasznym odorze”, który wydobywa się z jednego z mieszkań. – Myślę, że jest tam ktoś, kto nie żyje – miał powiedzieć w rozmowie z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenie. Policja z Dayton przyjechała we wskazane miejsce, udział w akcji brali również strażacy, którzy „asystowali przy wejściu do mieszkania”. – Strażacy zlokalizowali szczątki małego dziecka, które najwyraźniej nie żyło od jakiegoś czasu. Następnie wezwano detektywów zarówno z jednostki specjalnej Dayton Police Department Special Victims Unit oraz Homicide Unit – opisał Jason Hall. Jak informuje The Sun, dziecko miało około roku. Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok w celu ustalenia, jak długo dziecko nie żyło oraz w jakich okolicznościach zmarło.

W związku ze zdarzeniem została aresztowana 33-letnia Wanisha Smith. Kobieta jest także matką innych dzieci. Jak poinformowali śledczy, żadne z nich nie mieszka z biologiczną matką. Funkcjonariusze zapewnili, że „są bezpieczne”.

