Ukraina. Dobowe rekordy zachorowań na COVID-19. Lekarz mówi o przyczynie

Nieprzestrzeganie restrykcji doprowadziło do wzrostu zachorowań na koronawirus na Ukrainie - stwierdził w sobotę główny lekarz sanitarny tego kraju Wiktor Laszko. W ciągu minionej doby na Ukrainie wykryto 753 nowe przypadki COVID-19. To najwyższy dotychczas dobowy bilans. Wcześniejszy rekord pochodził z czwartku, kiedy to odnotowano 689 infekcji.

– Wiążemy wzrost liczby wykrywanych przypadków choroby wywoływanej koronawirusem, który obserwowany jest w ostatnich trzech dniach, właśnie z poluzowaniem obowiązujących w związku z kwarantanną działań i z tym, że podmioty gospodarcze zadeklarowały, że po otwarciu ich obiektów będą przestrzegać norm przeciwepidemicznych, a widzimy tymczasem (ich) naruszenia – podkreślił Laszko na sobotniej konferencji prasowej. Problemem nieprzestrzeganie zaleceń Laszko, który jest także wiceministrem ochrony zdrowia, zaznaczył, że rosnąca liczba zachorowań wynika m.in. z nieprzestrzegania przeciwepidemicznych ograniczeń przez przewoźników czy branżę gastronomiczną. Wskazał przy tym, że w co szóstym skontrolowanym obiekcie handlującym produktami spożywczymi wykazano naruszenia restrykcji, takie jak nagromadzenie ludzi, brak maseczek ochronnych u obecnych w pomieszczeniach osób i brak środków dezynfekujących. Główny lekarz sanitarny zapewnił, że w związku z obowiązującą „adaptacyjną kwarantanną” , polegającą na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie, rząd nie zamierza przywracać w całym kraju surowych ograniczeń. Zaznaczył jednak, że w obwodach, w których przez trzy dni obserwowane jest zaostrzenie sytuacji, lokalne władze powinny podejmować działania w celu zwalczenia rozprzestrzeniania się Covid-19. Laszko poinformował, że komisja ds. bezpieczeństwa technogenno-ekologicznego i sytuacji nadzwyczajnych podjęła decyzję o zwiększeniu liczby środków transportu publicznego na trasach i zmianie grafiku pracy szeregu przedsiębiorstw i instytucji państwowych, by uniknąć gromadzenia się ludzi w godzinach szczytu. Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow zapowiedział, że w kraju na razie nie będą otwierane kina. Podczas sobotniej narady poświęconej COVID-19 prezydent Wołodymyr Zełenski oznajmił, iż oczekuje od rządu prognoz i rozwiązań dotyczących sytuacji epidemicznej. Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)