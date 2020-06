Bez oczu, nosa, ucha. Niezwykła przyjaźń psów po traumatycznych przeżyciach

Jak podaje serwis Metro, Millie została znaleziona na ulicy w Rosji. Dzięki zbiórce funduszy jednej z organizacji udało się przetransportować psa do Wielkiej Brytanii, gdzie przeszedł szereg operacji. Zwierzę zostało kilkukrotnie postrzelone, a weterynarze nie zdołali uratować jego nosa oraz oka. Pysk czworonoga był tak zmiażdżony, że do dzisiaj język wypada mu na zewnątrz. Kasey Carlin, która usłyszała o psie znalezionym w Rosji, od razu zakochała się w Millie. – Nie miała nosa i podłączono jej rurki pomagające w oddychaniu, ale była bardzo szczęśliwa. Moje serce zmiękło i zapragnęłam ją mieć – przyznała kobieta kilka miesięcy temu. Carlin przyznała, że zapragnęła zapewnić dach nad głową Millie po tym, jak usłyszała o okolicznościach, w których znaleziono psa. Suczka prawdopodobnie została celowo postrzelona i zostawiona na pastwę losu.

Od czasu, gdy Carlin opowiadała tę historię minęły już ponad trzy miesiące. Właścicielka założyła psu konto w mediach społecznościowych, a do dzisiaj obserwuje go już prawie 100 tys. internautów. Trzeba przyznać, że wygląda na zadowolonego. Pies przyjaźni się z Maggie, która nie widzi i nie ma jednego ucha. Oba zwierzaki są po trudnych przeżyciach i być może to właśnie je połączyło.