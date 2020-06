Pies został postrzelony i pobity młotkiem. Stracił prawe oko, ale i tak znalazł nowych właścicieli

Bubbles ma trzy lata i jest przedstawicielką rasy bulterier. Gdy suczka miała sześc miesięcy, została postrzelona w głowę i brutalnie pobita młotkiem. Zwierzę trafiło do schroniska, skąd adoptowali ją Kilyn Blamchard i jej mąż, Ike. Para mieszkająca na co dzień w amerykańskim Houston zaopiekowała się czworonogiem. Ten miał nie tylko poważnie ranne oko, ale również otwartą ranę na pysku i uszkodzoną szczękę. Bubbles przeszła cztery operacje, w tym usunięcia oka.

„Żyje pełnią życia”

Mimo ciężkich doświadczeń Bubbles jest dzisiaj radosnym i ufnym psem. Jej właściciele w rozmowie z serwisem Media Drum World opowiedzieli, jak doszło do spotkania z czworonogiem. – Byliśmy wolontariuszami w schronisku po tym, jak huragan Harvey uderzył w Houston i przywożono wiele zwierząt – przyznała Kilyn. – Mieliśmy już wracać do domu, gdy spotkaliśmy sześciomiesięcznego szczeniaka, który doznał poważnej traumy. Powiedziano nam, że została postrzelona w głowę, a kiedy to jej nie zabiło, była bita młotkiem – dodała.

Dzięki staraniom lekarzy, którzy zajęli się leczeniem roztrzaskanej szczęki, oka oraz ucha wewnętrznego, Bubbles może dzisiaj normalnie funkcjonować. – Uwielbia wszystkich, których spotyka i chce się bawić z każdym psem – powiedziała jej właścicielka. – Wydaje się, że nie nosi w sobie żadnych wspomnień z przeszłości, zostawiła to daleko za sobą i żyje pełnią życia – dodała podkreślając, że opieka nad czworonogiem wiele nauczyła ją oraz jej męża. – Otworzyło nam to oczy na okrucieństwo, które istnieje wokół nas i na potrzebę, by ludzie mobilizowali się i pomagali niewinnym – podsumowała. Bubbles ma nawet swoje konto na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 70 tys. użytkowników.