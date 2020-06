Co wasze dzieci robią online? Rząd Nowej Zelandii zaskakuje świetną kampanią informacyjną

Jak radzić sobie z trudnymi tematami? Najlepiej z humorem, ale i z wyczuciem. Na przykładach – najlepiej uniwersalnych. Bez zbędnego oburzenia, kreowania sensacji i wskazywania winnych. Z proponowaniem rozwiązań i promowaniem rozmowy. Prawdopodobnie to własnie te składniki złożyły się na sukces nowozelandzkiej kampanii informacyjnej „Keep It Real Online”.

Akcja jest odpowiedzią na raport z grudnia 2019 roku, który pokazał, iż młodzież z Nowej Zelandii wykorzystuje internet jako pierwsze i główne źródło informacji o seksie. Wspomniane badanie pokazało też, że trzecim najpopularniejszym filmem pornograficznym w kraju jest nagranie, w którym kobieta nie wyraziła jasno zgody na stosunek – stąd odpowiednie fragmenty w pierwszym z zamieszczonych poniżej filmów. Poruszono także tematy bullyingu, cyberbullyingu, groomingu i nieodpowiednich treści, wyświetlanych dzieciom pozostawionym bez nadzoru dorosłych.

Keep It Real Online - Nieodpowiednie do wieku materiały



Keep It Real Online - Grooming (uwodzenie nieletnich)



Keep It Real Online - Bullying (znęcanie)



Keep It Real Online - Pornografia