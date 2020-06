Przebywał w schronisku, nikt nie chciał go adoptować. „Czworonóg wygląda jak postać z kreskówki ”

Pies Tuggy miał trudną przeszłość. Kiedy był młodszy wraz z innym czworonogiem wpadł pod samochód. Miał ogromne problemy ze wzrokiem, szczególnie z oczami. Zwierzak trafił do schroniska, gdzie przebywał przez dłuższy czas, ponieważ nikt nie chciał go adoptować. Finalnie jego los się jednak odwrócił. Jedna z wolontariuszek przekonała swoją przyjaciółkę Melissę, aby spróbowała wziąć zwierzaka na kilka dni do domu. – To była miłość od drugiego wejrzenia. Kiedy zobaczyłam jaki jest przyjazny, pokochaliśmy go z mężem. Zapewniliśmy mu leczenie i dom. Teraz nie wyobrażamy sobie życia bez niego. Adopcja Tuggy'ego to była najlepsza decyzja w naszym życiu – zaznacza.

Właścicielka psa przyznaje, że zwierzak jest niezwykle towarzyski. – Zupełnie nie boi się obcych, każdy jest od razu jego przyjacielem. Uwielbia być głaskany przez innych ludzi – podkreśla. Czworonóg jest też ogromnym miłośnikiem spacerów. – Kiedy tylko Tuggy widzi, że biorę ze stołu portfel i klucze albo kurtkę, od razu przybiega i szczeka, bo myśli, że to czas wyjścia na dwór. Zawsze jak idziemy na spacer, zaczepia nas mnóstwo osób, chcą głaskać Tuggy'ego i mówią, że jest przeuroczy. Ostatnio sprzedawczyni w sklepie uznała nawet, że pyszczek naszego pupila wygląda jak ziemniak. Często zdarza się, że ludzie mówią, że nasz czworonóg wygląda jak postać z kreskówki – dodaje.