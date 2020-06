29-latka kupiła jajka w supermarkecie. Wykluły się z nich trzy kaczki

Charli Lello po przeprowadzeniu udanego eksperymentu nazwała kaczki Beep, Peep i Meep oraz założyła im konto na Instagramie, korzystając z tego, że temat jest bardzo medialny. Kobieta zapewnia, że jej nowi towarzysze „będą żyły szczęśliwym życiem” wraz z jej kurami.

Jak kobieta wpadła na taki pomysł? Jak wyjaśnia, eksperyment po raz pierwszy zobaczyła w wideo na Facebooku. – Gdy byłam w Waitrose, zobaczyłam kacze jajka i pomyślałam, że to może się udać. Byłam tak podekscytowana, że się wykluły! Wciąż jednak miałam z tyłu głowy, że to są jajka z supermarketu – mówi w rozmowie z CNN. – Zostały zebrane, przewiezione do sklepu w ciężarówce, potem podnoszone i odkładane przez kto wie, ilu ludzi, więc nie wiem, jak będzie z nimi dalej – tłumaczy.

Kaczki wykluły się w zaledwie miesiąc po umieszczeniu ich w inkubatorze.