Trzej „psi bracia” podbijają sieć. „Przestańcie już publikować takie zdjęcia”

4-letni Charlie, 3-letni Bodie oraz dwumiesięczny szczeniak Riggs – trzy psy rasy golden retriever – podbijają media społecznościowe. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zdjęcia, na których widać, jak zwierzęta… śpią. „Nic słodszego dzisiaj nie zobaczycie”, „Co za przyjaźń”, „Wyglądają jakby dogadywali się bez słów” – komentują użytkownicy mediów społecznościowych. „Przestańcie już publikować takie zdjęcia. Nie da się obok nich przejść obojętnie”, „Niby każde zdjęcie jest takie samo… a tak naprawdę zupełnie inne” – dodawali kolejni internauci, nie kryjąc zachwytów.

Golden retrievery – cech charakterystycznej rasy

Golden retrievery to psy średniej wielkości. Samce osiągają od 56 do 61 cm wysokości w kłębie, a suczki mają od 51 do 56 cm. Waga u tych psów waha się w zależności od wielkości i płci między 30 a 40 kg. Psy stały się szczególnie popularne po 1913 toku, kiedy to brytyjski związek kynologiczny oficjalnie uznał istnienie rasy.