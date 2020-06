Norwegia. Znalezione szczątki należą do zaginionej 25-letniej Polki

Znalezione przed tygodniem w Nivane szczątki ludzkie należą do 25-letniej kobiety pochodzącej z Polski. Od początku podejrzewano, że odkrycie dokonane na północ od Bergen ma związek z zaginięciem z 2018 roku. Punktem zaczepienia był znaleziony 5 czerwca but, który pasował do opisu obuwia należącego do Polki w dniu zaginięcia. Ostatecznie wątpliwości rozwiały badania DNA. Przedstawiciele lokalnej policji poinformowali w mediach społecznościowych, że wysłali stosowne zawiadomienia do polskiej ambasady oraz rodziny zmarłej.

25-letnia Maja Herner zaginęła 21 listopada 2018 roku. Ostatni raz widziana była podczas zakupów w supermarkecie w Orsta, gdzie przeprowadziła się zaledwie tydzień wcześniej. Do Norwegii przyjechała za pracą. W dniu zaginięcia planowała spacer w pobliżu szczytu Saudehornet. To tam po raz ostatni jej telefon połączył się z siecią. Zaginionej poszukiwano później z wykorzystaniem dronów i zdjęć satelitarnych; bezskutecznie.

Czytaj także:

Policjanci z Archiwum X wracają do sprawy zaginięcia sprzed 20 lat. „Nowe, istotne informacje”Czytaj także:

Odzyskany obraz Malczewskiego wrócił do Warszawy. Trafił do kwarantanny