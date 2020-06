Co to jest? Policja rozkłada ręce, mieszkańcy piszą o UFO. Mamy nagranie

Na zdjęciach wykonanych w północno-zachodnim mieście Sendai widać podobny do dużego balona biały obiekt. Urzędnicy z lokalnej stacji meteorologicznej przekazali, że „balon” godzinami wisiał na niebie, głównie nieruchomy, dopóki nie został zasłonięty przez chmury.

Po południu w środę był już to trzeci trendujący na Twitterze w Japonii temat. Przodowały teorie o UFO i wysłannikach Korei Północnej, którzy zrzucali z nieba propagandowe ulotki. Jeden z użytkowników Twittera stwierdził, że obiekt może być odpowiedzialny za rozprzestrzenienie się koronawirusa. „Mam bardzo, bardzo złe przeczucie. Jakby nagle pojawiła się Godzilla” – napisał.

Policja z Sendai podała w komunikacie, że sprawa jest w toku, a zarówno wielkość, pochodzenie jak i funkcje obiektu, nie są określone. – Nie mamy pojęcia, co to jest. Może to być jakiś sprzęt monitorujący pogodę, ale nie należy do nas – podał rzecznik.

