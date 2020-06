Informacja o śmierci Milana Kundery to fake news. Media nabrały się na fałszywy wpis na Twitterze

Wygląd na to, że fałszywa informacja o śmierci pisarza Milana Kundery jako pierwsza pojawiła się na fałszywym koncie na Twitterze, które wyglądało jakby należało do byłego ambasadora Republiki Czeskiej we Francji Petra Druláka. Informacja o rzekomej śmierci pisarza, wraz z jego fotografią, pojawiła się na koncie w języku francuskim, angielskim i czeskim.

Drulák zdążył już poinformować, ze ktoś się pod niego podszył, a on sam nigdy nie posiadał konta w na Twitterze. Profil już zniknął z sieci. Miał ponad 2 tysiące obserwujących i został utworzony dopiero w lutym tego roku.

Zapytana o sprawę czeska ambasada w Paryżu poinformowała, że ​​skontaktowała się z rodziną pisarza i obaliła informację o jego śmierci. Taka informację przekazało też czeskie radio.

Fałszywą informację podchwyciły media

Wcześniej wiadomość z fałszywego konta podchwyciło kilka europejskich portali, w tym polska „Gazeta Wyborcza”. Po tym jak informacja została zdementowana na internetowej stronie „Gazety” pojawiły się przeprosiny. „Informacja o śmierci Milana Kundery okazała się nieprawdą. Przepraszamy za jej rozpowszechnienie – czytamy. „Oby Milan Kundera żył jak najdłużej w dobrym zdrowiu” – dodano.

Milan Kundera

Milan Kundera to czeski i francuski pisarz i eseista. Urodził się 1 kwietnia 1929 roku w Brnie. W 1975 roku wyemigrował do Francji.

W 1984 roku opublikował swoje najbardziej znane działo, książkę „Nieznośna lekkość bytu”.

