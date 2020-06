Facebook usunął reklamy wyborcze Donalda Trumpa. Łamały regulamin, nawiązując do nazizmu?

W czwartek 18 czerwca na Facebooku pojawiło się oficjalne stanowisko tłumaczące decyzję o usunięciu spotów wyborczych Donalda Trumpa. „Usunęliśmy te wpisy i reklamy za naruszenie naszych zasad dotyczących zorganizowanej nienawiści” – poinformował krótko portal. CNBC precyzuje, że podstawą do takich działań było pojawienie się w materiałach Trumpa odwróconego czerwonego trójkąta. To symbol, który w nazistowskich Niemczech wykorzystywany był do oznaczania więźniów politycznych oraz osób, które pomagały Żydom.

Sztab Donalda Trumpa wyjaśnia, że czerwony trójkąt wykorzystywany jest przez Antifę, obwinianą ostatnio przez Trumpa o wywoływanie protestów i zamieszek po zabójstwie George'a Floyda. Zajmujący się komunikacją Tim Murtaugh w rozmowie z CNN podkreślał, że pomimo usunięcia spotów Trumpa z tym symbolem, jest on nadal dostępny na Facebooku jako jedno z emoji. – Zauważamy, że Facebook nadal wykorzystuje emotikonę z odwróconym czerwonym trójkątem, który wygląda dokładnie tak samo. Ciekawe więc, że skupili się tylko na tej reklamie – mówił dyrektor ds. komunikacji w ekipie Trumpa.

