Zaginięcie Madeleine McCann. Niemieccy prokuratorzy: Mamy konkretne dowody w sprawie zaangażowania Christiana B.

3-letnia Madeleine McCanne zaginęła w 2007 roku w portugalskim kurorcie Praia da Lez. Mimo ogromnych wysiłków w zakresie jej znalezienia i szerokiego zasięgu śledztwa, aż do tego czasu nie natrafiono na żadne informacje w tej sprawie.

Niemiecka policja informuje, że natknęła się na „dziecięce stroje kąpielowe” i materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci, w kamperze należącym do Christiana B. Samochód odkryto nieopodal zamkniętej fabryki w pobliżu miasta Brunszwik w północnych Niemczech. Podczas tygodniowego dochodzenia policja odzyskać miała karty pamięci z ponad 8 tys. plików. Większość z nich to zdjęcia i filmy ukazujące wykorzystywanie dzieci.

Christian B. przebywa obecnie w więzieniu za handel narkotykami, jednak łączy się go, chociaż nie został w tej sprawie nigdy oficjalnie oskarżony, ze sprawą zaginięcia 5-letniej Ingi Gehricke. 43-letni skazany miał chwalić się – według informacji przedstawionych w dokumencie – że jest właścicielem kampera idealnego do ukrywania dzieci i narkotyków.