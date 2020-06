„Rekordowy dobowy wzrost zakażeń koronawirusem”. WHO przestrzega

– Świat wszedł w nową i niebezpieczną fazę pandemii – powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus, którego słowa cytuje „The New York Times”. – Wiele osób, co zrozumiałe, ma dość przebywania w domu. Państwa, co nie dziwi, chcą łagodzić wprowadzane w odpowiedzi na pandemię koronawirusa obostrzenia społeczne i gospodarcze. Ale wirus wciąż rozprzestrzenia się szybko – przestrzegał dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia. Ghebreyesus przekazał także, że w czwartek 18 czerwca na świecie odnotowano rekordowo wysoki dzienny wskaźnik nowych przypadków koronawirusa. Tego dnia zdiagnozowano ponad 150 tysięcy chorych na COVID-19. Dyrektor generalny WHO apelował także o stosowanie się do zaleceń wydanych w odpowiedzi na zagrożenie epidemiologiczne.

Koronawirus na świecie – najnowszy bilans

Obecnie na świecie potwierdzono ponad 8,6 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej diagnoz zostało postawionych w USA (2,2 mln), Brazylii (1 mln), Rosji (560 tys.), Indiach (390 tys.) oraz Wielkiej Brytanii (300 tys.). W wyniku powikłań wywołanych przez COVID-19 zmarło ponad 450 tys. osób. Pokonać koronawirusa udało się ponad 4,5 mln pacjentom.