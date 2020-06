Łabędź umarł z powodu „złamanego serca”. Młodzież zabiła jego pisklęta

O sprawie donieśli aktywiści, monitorujący dziką przyrodę w tym rejonie. Wandale pojawić się mieli 20 maja – zrzucili oni cegły na kilka nowo narodzonych ptaków i oddalili się. Przeżyły trzy z sześciu ptaków. Aktywiści tłumaczą, że obserwowali łabędzie, ponieważ w ostatnich tygodniach takich sytuacji było więcej.

Ojciec pisklaków miał zaraz po tym opuścić gniazdo i do tej pory go nie znaleziono. Matka z kolei umarła – jak podają znawcy – z powodu „złamanego serca” . – Naprawdę niewiele mogę powiedzieć. Prawdopodobnie zmarła z powodu złamanego serca, ponieważ wybrała partnera na całe życie, a on oddalił się ze względu na stres – powiedział aktywista Wildlife Sam Woodrow.