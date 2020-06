Te psy miały spore problemy z wagą. Przeszły ogromną metamorfozę

Choć część czworonogów na zdjęciach wygląda dość zabawnie, sam problem zabawny nie jest. Weterynarze zwracają uwagę na fakt, iż nadwaga czy otyłość wśród zwierząt są w ostatnich latach coraz częściej spotykane. W samych Stanach Zjednoczonych problemy z wagą ma ponad 55 proc. psów domowych! Lekarze przyjmują, że o nadwadze u czworonoga możemy mówić wtedy, gdy jego optymalna masa ciała została przekroczona o 15 proc., natomiast o otyłości, gdy jest ona większa niż 30 proc. Do problemów z wagą przyczyniają się przede wszystkim przekarmienie, brak odpowiedniej ilości ruchu oraz wiek. Ponadto, niektóre rasy w szczególny sposób są zagrożone otyłością, a co za tym idzie, wymagają większej dbałości ze strony opiekunów. Problem dotyczy m.in. labradorów, jamników, cocker spanieli, cavalierów, bassetów czy owczarków szetlandzkich.

Nadprogramowe kilogramy u psów - tak jak i u ludzi - prowadzą do wielu problemów zdrowotnych. Do najczęściej spotkanych zaliczana jest cukrzyca, zwyrodnienie kręgosłupa, dysplazja stawów biodrowych, otłuszczenie narządów wewnętrznych m.in. serca prowadzące do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz niewydolności oddechowej, nadciśnienie, obniżenie odporności, zwiększona podatność na choroby nowotworowej, problemy skórne oraz szybkie męczenie się.

Dlatego też - następnym razem, gdy podczas jedzenia obiadu nasz ukochany pies będzie na nas patrzył błagalnym wzrokiem, zastanówmy się, czy dając mu chrupiący kawałek kurczaka, tak naprawdę nie robimy mu w ten sposób krzywdy.