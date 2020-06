Kot miał zostać uśpiony. Nietypowy wygląd „zawdzięcza” poważnej chorobie

Kotka o imieniu Pitoe stała się gwiazdą sieci po tym, jak użytkowniczka MarieGetLost opublikowała w serwisie Reddit historię swojego kota. Internautka napisała, że jej podopieczna ma cztery lata i trafiła do domu dzięki dziadkom kobiety, którzy są weterynarza. „Pewnego dnia ktoś przyniósł do nich miot chorych kotów. Właściciel chciał ją (Pitoe – przyp.red) uśpić, bo kto by chciał takiego kota?” – napisała Mari. Okazało się, że zwierzę ma skoliozę, przez co jej kręgosłup był skrzywiony. Przez to czworonóg wygląda na otyłego i nie jest tak sprawny, jak zdrowi przedstawiciele gatunku.

Dziadkowie Mari postanowili przygarnąć Pitoe, zapewniając jej przy tym profesjonalną opiekę. Kot wprawdzie nie może skakać, biegać czy wspinać się po meblach, ale jest bardzo spokojny. „Jest całkowicie rozpieszczona, ponieważ większość czasu spędza w domu, przez co cała uwaga skupia się na niej” – żartowała Mari. Kobieta dodała, że mimo ciężkiego schorzenia zwierzę jest aktywne i lubi się bawić. Pitoe musi jednak przestrzegać specjalnej diety, by zapobiec nadwadze, która stanowiłaby kolejne, niebezpieczne obciążenie dla jej kręgosłupa.