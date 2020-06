Ron Jeremy, słynny aktor porno, oskarżony o napaść seksualną i gwałty. Grozi mu 90 lat więzienia

Dokładne zarzuty wobec 67-letniego obecnie Rona Jeremy'ego to: trzy przypadki gwałtu oraz przymusowej penetracji przy użyciu przedmiotu oraz jedno zmuszenie do seksu oralnego oraz naruszenie nietykalności cielesnej na tle seksualnym.

Jak podaje CNN, Jeremy miał zgwałcić 25-latkę w domu w West Hollywood w maju 2014 roku. W 2017 roku miał dokonać napaści seksualnej na dwie kobiety – 33- i 46-latkę – w barze West Hollywood. W tym samym miejscu w lipcu 2019 roku miał zmusić do seksu 30-latkę.

Dziennikarze CNN skontaktowali się w tej sprawie z menedżerem Jeremy'ego. Dante Rusciolelli przekazał że zrezygnował z pracy u aktora. W oświadczeniu na Facebooku Rusciolelli napisał, że gdy pojawiły się poprzednie oskarżenia wobec Jeremy'ego, pokazał on jemu i swoim pozostałym pracownikom dowody na to, że jest niewinny. „W tym czasie policja i prokuratorzy poparli Rona. Tym razem jednak oskarżenia o nadużycia seksualne wysuwa przeciwko niemu prokurator okręgowy Los Angeles, a my nie zobaczyliśmy żadnego dowodu niewinności. Mamy nadzieję, że te zarzuty wobec niego nie są prawdziwe, ale jeśli są, mamy nadzieję, że będzie ukarany” – napisał były już menedżer aktora.

Ron Jeremy ma zostać aresztowany we wtorek popołudniu i trafić ma do Foltz Criminal Justice Center. Jeżeli aktor zostanie skazany, grozi mu maksymalnie 90 lat pozbawienia wolności.