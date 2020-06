Polacy nie zaatakują zimą K2? Jest oświadczenie PHZ

Jak informuje Polski Himalaizm Zimowy, głównym powodem odwołania wyprawy są aktualne ograniczenia w ruchu międzynarodowym i brak pewności co do możliwości dotarcia do bazy pod K2 w grudniu 2020 roku. – Wyprawa na K2 to ogromne wyzwanie sportowe, ale też logistyczne. Od powrotu z ekspedycji na Baturę Sar bacznie obserwujemy rozwój sytuacji i analizowaliśmy różne możliwe scenariusze, ale na tym etapie nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie będą epidemiologiczne uwarunkowania na świecie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Nie możemy też sobie pozwolić na narażanie zdrowia potencjalnych uczestników. Dlatego jedyną słuszną i racjonalną decyzją wydaje nam się przełożenie próby zimowego zdobycia K2 na dalszy czas – powiedział Piotr Tomala, kierownik programu Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera.

„Nasz szczyt może poczekać”

W komunikacie opublikowanym na stronie PHZ poinformowano także, że „dalsze plany i działania Programu uzależnione będą od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie”. – Głównym celem pozostaje oczywiście zimowe K2, ale mamy świadomość wyzwań, które stoją aktualnie przed każdym z nas i ogromnego wysiłku, który w walkę z pandemią wkładają codziennie rzesze ludzi. Nasz szczyt może poczekać – podsumował Piotr Tomala.