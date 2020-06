Ten pies urodził się z wada genetyczną. Po operacji jego życie całkowicie się zmieniło

Rozszczep podniebienia jest u psów wadą genetyczną o niewyjaśnionym dotąd podłożu. Szczeniaki rodzą się z niezrośniętym podniebieniem twardym i miękkim. Ponieważ nie mogą prawidłowo ssać mleka matki, niekiedy dochodzi do zachłystywania się pokarmem. Ponieważ rozszczep podniebienia pozwala pokarmowi, wodzie i ślinie dostać się do dróg oddechowych, pies z tą nieprawidłowością często kicha lub ma katar. Rozszczepienia podniebienia są bardzo często trudne do korekcji. Aby je zamknąć, używa się czasami skóry z okolic nosa, bądź płatów z błony śluzowej policzków.

Przykładem psa, który urodził się z rozszczepionym podniebieniem jest czarny labrador Felix, który podbija media społecznościowe. Dopiero kilka miesięcy temu zwierzak przeszedł operację, dzięki którym wadę udało się częściowo wyleczyć. – Jest zdrowy i szczęśliwy. Ostatnio nawet mógł po raz pierwszy popływać w rzece, co wcześniej z powodu jego problemów ze zdrowiem nie było możliwe – opowiada właścicielka czworonoga dodając, że od czasu operacji Felix znacznie chętniej je i pije. – Cały czas go kochaliśmy, ale teraz stał się nam jeszcze bliższy. Jest żywiołowy i pełen energii, uwielbia wspólne zabawy z piłką - podkreśla.