Dzieci go uwielbiają. Pies pomaga im przechodzić przez ulicę

Kupata mieszka w Gruzji, a jego konto na Instagramie obserwuje niemal 20 tys. użytkowników. Jak poinformował portal The Dodo, pies początkowo był bezdomny, a najczęściej pojawiał się w okolicy przejścia dla pieszych. Gdy czworonogów widział dziecko lub grupę dzieci chcących przejść na drugą stronę ulicy, za każdym razem eskortował je, zapewniając przy tym bezpieczeństwo najmłodszym. Te nietypowe działania sprawiły, że pupil szybko zyskał miano "psiego oficera policji".

Okoliczni mieszkańcy postanowili zaopiekować się Kupatą, dokarmiając go oraz zapewniając schronienie. Wkrótce narodził się pomysł założenia mu konta w mediach społecznościowych, dzięki czemu z lokalnej gwiazdy czworonóg stał się „celebrytą” rozpoznawalnym również w innych regionach kraju. – Kupata traktuje swoje zajęcie bardzo poważnie – żartował jeden z mieszkańców w rozmowie z The Dodo. Czasem czeka na dzieci przez godzinę by upewnić się, że bezpiecznie przejdą przez ulicę – dodał. Inny z rozmówców serwisu stwierdził, że zwierzę swoim zachowaniem udowadnia, że psy potrafią być bardzo odpowiedzialne i lojalne.