NA ŻYWO: Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem

Andrzej Duda poleciał do Waszyngtonu, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem. Prezydenci mają poruszyć podczas spotkania kilka kwestii, takich jak bezpieczeństwo militarne czy amerykańskie inwestycje. Na godz. 21:30 zaplanowano wspólne wystąpienie obu prezydentów. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo we Wprost.pl.

20:38 Dziennikarze uchwycili moment przyjazdu Andrzeja Dudy do Białego Domu:



twitter.com 20:35 Donald Trump przywitał już polskiego prezydenta:



twitter.com 20:20 Polska delegacja odbyła już naradę przed spotkaniem w Białym Domu:

twitter.com 20:18 Na kilka dni przed wyborami prezydenckimi Andrzej Duda poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem. Rozmowa obu prezydentów ma odbyć się około godz. 20:15, a na 21:30 zaplanowano wspólną konferencję prasową. Złożył kwiaty pod pomnikiem „Kilka tygodni temu pomnik Tadeusza Kościuszki został zniszczony. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Waszyngtonie oddając hołd Wielkiemu Polakowi, bohaterowi walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych, bohaterowi dwóch narodów” – poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta. W trakcie spotkania z dziennikarzami Andrzej Duda przekazał, że podczas rozmowy z Donaldem Trumpem poruszy tematy, o których dyskutuje się od kilku tygodni. – Będziemy rozmawiali o współpracy, także w dziedzinie badań nad szczepionką przeciw koronawirusowi – zapowiedział. Prezydent ocenił, że spotkanie z Trumpem to „wyraz jakości naszych wzajemnych relacji”. – Wzrok Stanów Zjednoczonych zwrócony jest na współpracę z Unią Europejską – dodał. Polityk wyraził także nadzieję, że jego wizyta w USA „zintensyfikuje relacje polsko-amerykańskie”. – Obaj z prezydentem Trumpem wiemy, że mamy obowiązek, przede wszystkim, prowadzenia spraw naszych państw. We współpracy szukamy wspólnych punktów – podkreślił. Plan wizyty Prezydencki samolot wylądował po godz. 4 rano czasu polskiego w Waszyngtonie. Andrzejowi Dudzie w wizycie towarzyszą szefowie MON Mariusz Błaszczak oraz BBN Paweł Soloch. Spotkanie z Donaldem Trumpem odbędzie się w obecności ambasadora Polski w USA Piotra Wilczka. Obecny będzie także kpt. Jacek Siewiera, lekarz z Wojskowego Instytutu Medycznego i szef wojskowo-medycznej misji, która w kwietniu, w okresie nasilenia epidemii koronawirusa, przebywała w Chicago w USA. Krzysztof Szczerski poinformował, że podczas wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu zaplanowano jego spotkanie w cztery oczy z Prezydentem USA. Po tej rozmowie obędą się rozmowy planarne delegacji obu krajów. Następnie Prezydenci Polski i USA spotkają się z przedstawicielami mediów. Rozmowy mają się zacząć w środę po godzinie 14 czasu miejscowego (po 20 czasu polskiego). Od bezpieczeństwa militarnego po 5G Poruszane w trakcie środowej wizyty tematy politycy podsumują podczas wspólnego oświadczenia. Ze słów Krzysztofa Szczerskiego wynika, że jego treść zostanie ustalona dopiero po rozmowach. Ma ono objąć dwie główne grupy tematów: bezpieczeństwo militarne, energetyczne i zdrowotne oraz kwestię rozwoju gospodarczego. Mowa jest m.in. o amerykańskich inwestycjach, inicjatywie Trójmorza oraz rozwoju sieci 5G i połączeń telekomunikacyjnych.